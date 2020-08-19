Весившая 203 килограмма женщина похудела на центнер и раскрыла секрет успеха

Весившая 203 килограмма жительница английского города Ливерпуль сбросила центнер и поделилась секретом успеха. Об этом сообщает издание Daily Mail.

32-летняя Анджела Снэгг (Angela Snagg) начала набирать вес в 2011 году, когда забеременела первым из двоих детей. Англичанка страдала от вредных привычек: она употребляла еду на вынос по три раза в неделю и выпивала по шесть бутылок вина в выходные. В то время она встречалась с мужчиной, который говорил ей, что она жирная, и что никто другой не захочет встречаться с ней.

В июне 2018 года Снэгг разорвала отношения с оскорблявшим ее возлюбленным и использовала это как шанс изменить к лучшему свой образ жизни. В августе она сблизилась со своим соседом по имени Гэри (Gary). С самого начала новый возлюбленный поддерживал Снэгг, благодаря чему она обрела уверенность в себе.

В январе 2019 года Снэгг решила начать худеть. Она изменила свою диету и стала ходить в спортзал по шесть раз в неделю. Раньше она ежедневно съедала английский завтрак, на обед — лапшу быстрого приготовления, шесть кусков тоста и чипсы, на ужин — еду на вынос. Теперь ее диета состоит из одного тоста из муки грубого помола и помидоров на завтрак и французского супа на ланч. На ужин она предпочитает мясо или рыбу с овощами, либо салат.

Уже через три месяца Снэгг похудела до 146 килограммов и продолжает худеть до сих пор. К настоящему времени она похудела на 101 килограмм. Британка следует жесткому графику тренировок и даже начала учиться на персонального тренера.

В июле 2020 года Гэри сделал ей предложение. «Мне потребовалось много времени, но я, наконец, верю в себя. Я изменила не только свою жизнь, но и жизни моих детей к лучшему. Я никогда не думала, что встречу кого-то, кто будет так меня поддерживать и давать мне столько уверенности в себе», — сказала она.