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Весившая 136 килограммов женщина похудела вдвое и поделилась секретом успеха

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Фото: @losingtoblooming

Жительница американского города Грили, штат Колорадо, похудела на 68 килограммов и поделилась секретом своего успеха. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя сотрудница банка Михаэла Миллер (Michaela Miller) с детства страдала от лишнего веса. Родители переживали из-за этого и пытались жестко контролировать ее. Особенно жестоко ее стыдил отец. В результате Миллер начала есть еще больше в качестве бунта против такого отношения к себе.

Миллер часто заедала эмоции фастфудом на обед и ужин. Она растолстела до 136 килограммов. Когда ей было 25 лет, она перенесла тяжелую аллергическую реакцию, которую сначала перепутала с сердечным приступом. Американка так испугалась, что решила кардинально изменить свой образ жизни и похудеть.

Перепробовав в юности различные диеты, Миллер самостоятельно оплатила операцию по шунтированию желудка, чтобы сократить количество потребляемой пищи. Операция оказала эффект, но помимо этого, женщина каждый день занимается кардиотренировками и тренировками со свободными весами и питается домашней едой с высоким содержанием белка.

Теперь она весит 68 килограммов и ведет активный образ жизни. Миллер встретила мужчину, который поддерживает ее и помогает ей сохранять мотивацию. Несмотря на это, иногда американка испытывает трудности с самооценкой. «Когда ты всю жизнь был толстым, требуется много времени для мозга, чтобы осознать факт, что ты больше не толстый. Даже спустя четыре года после похудения у меня все еще бывают дни, когда я чувствую себя самой крупной женщиной в комнате. Я работаю над тем, чтобы полюбить себя», — сказала она.

«Мой главный совет тем, кто только начинает худеть, просто добавляйте движение в вашу повседневную жизнь. Движение — это лекарство, и чем больше мы двигаемся, тем лучше себя чувствуем. Чем лучше мы себя чувствуем, тем больше вероятности, что мы будем правильно питаться. Фокусируйтесь на здоровье и хорошем самочувствии, а не на похудении», — подытожила Миллер.

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