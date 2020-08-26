Мужчина за полгода похудел на 34 килограмма и поделился секретом успеха

Житель индийского города Дели похудел на 34 килограмма за шесть месяцев и поделился секретом успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

36-летний банкир Анкур Рана (Ankur Rana) всегда страдал от избыточного веса и знал, что ему необходимо избавиться от лишних килограммов. Его максимальный вес составлял 103 килограмма при росте 1,7 метра. Начавшаяся пандемия коронавируса окончательно подтолкнула его к тому, чтобы начать вести здоровый образ жизни.

«Когда у тебя есть лишний вес, жить не так просто. Имея все эти лишние килограммы, я все время чувствовал себя сонным и раздутым», — сказал Рана.

Он пояснил, что благодаря пандемии понял, насколько важно быть здоровым. «Я понял, что здоровье — это, действительно, богатство, и если ты здоров, ты можешь делать почти все в жизни», — сказал индиец.

Теперь на завтрак он съедает салат из пророщенных бобов, кусочка лимона, лука, томата и огурца. Он приправляет овощи орегано или соусом на выбор. На обед Рана ест две лепешки из овса или отруби пшеницы с порцией овощей и творогом. Перед тренировкой он съедает миндаль, фундук, инжир, финики и льняное семя, а после — выпивает чашку зеленого чая или зеленого кофе. Индиец рассказал, что он — сладкоежка, и иногда позволяет себе полакомиться сладостями. Из низкокалорийных продуктов он предпочитает смузи с манго и овсяными хлопьями.

Мужчина каждый день просыпается в 5:30 утра и ложится спать в 22:30. В качестве спортивной тренировки Рана катается на велосипеде на расстояние 25 километров. «Задавшись целью сбросить вес и вернуться в форму, я в конце концов понял, что цитата «Позволь еде быть лекарством, и позволь лекарству быть едой» — очень правильная».

Чтобы сохранить мотивацию, Рана ежедневно взвешивается и записывает полученные данные. «Когда люди замечают, как ты похудел, это придает сил. Нужно продолжать работать над собой и не отвлекаться», — сказал он. За шесть месяцев ему удалось похудеть на 34 килограмма.