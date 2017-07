Бабушка с железными блинами

Para los que piensan que la edad influye. Que si ya para que a los 40 que si ya a estas alturas a los 50 y se la viven solo buscando alguna excusa. Su nombre es #JaniceLorraine y es una señora australiana que desde sus 50 años decidió dedicar su vida al deporte, con la justificación de que con esto podría intentar “detener el envejecimiento”. Ella dice: “No sé cuando voy a dejar de culturismo. Voy a hacerlo hasta que pierda el deseo. Estoy tratando de cambiar la percepción de cómo deben ser las personas a sus 73 años”

A post shared by notiespartano (@notiespartano) on Mar 19, 2016 at 12:12pm PDT