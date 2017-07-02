Бабушка с железными блинами

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60 отжиманий в день, или Как быть бодибилдером в 74 года

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Фото: Janice Lorraine / Facebook

Бодибилдеры в годах часто становятся героями публикаций, и это не удивительно: пенсионеры со штангой до сих пор в диковинку, несмотря на растущую в последние годы популярность здорового образа жизни. 74-летняя Дженис Лоррейн отличается от спортивных ровесников тем, что ее увлечение фитнесом — не дань моде 2010-х. Дженис дружит с железом уже примерно 20 лет, что позволяет развенчать стереотипы о вреде тренировок для людей «третьего возраста». На днях издание Daily Mail опубликовало новый материал об успехах Дженис.

В поисках новой цели

До выхода на пенсию Лоррейн, которая родом из Канберры, работала школьным психологом. Закончив трудовую деятельность в 55 лет, Дженис почувствовала пустоту: никто больше не ждал ее на работе, некуда было спешить по утрам.

«Я не участвовала ни в чем важном, и это приводило меня в отчаяние», — говорит женщина.

К счастью, Лоррейн оказалась из тех психологов, про которых говорят «сапожник без сапог», и после сеанса «самотерапии» решила, что ей нужны новые цели в жизни, которые наполнят существование смыслом и радостью. Для начала пенсионерка приобрела абонемент в фитнес-клуб.

Первым групповым занятием, на которое пришла Дженис, стал урок степ-аэробики. Компанию Лоррейн составляли несколько женщин в возрасте. В начале класса одна из них опасливо поинтересовалась у инструктора, не будет ли нагрузка слишком большой, и тренер заверила, что все будет довольно легко.

«Я подумала: "Как так? Я привыкла преодолевать трудности"», — вспоминает Дженис. Она решила, что степ-аэробика ей не подойдет.

Покидая спортивный центр, на парковке Лоррейн увидела женщину постарше себя, которая с трудом передвигалась и выглядела ослабленной. Перспектива стать такой же в не столь уж отдаленном будущем напугала ее.
«Я решила, что не стану такой», — рассказывает Дженис. После этого она пришла к выводу, что ей нужны не групповые занятия «для тех, кому за…», а «тяжелая артиллерия». И выбрала бодибилдинг.

Регулярность и энтузиазм

Сейчас Дженис ходит в спортзал три раза в неделю. Она тренируется круглый год, без каникул и поблажек.

Норма Дженис — 60 отжиманий в день (для сравнения: норма ГТО для ее российской сверстницы — пять отжимании с упором на сиденье стула) . Она пробегает 32 километра в неделю. При занятиях в зале Лоррейн использует 13 разных тренажеров и приспособлений.

«Я не останавливаюсь, потому что знаю: если делать все это, я буду чувствовать себя хорошо. И это вдохновит других людей», — говорит бодибилдер.

Медицинское обследование показало, что плотность костей у Дженис — как у 35-летней женщины, то есть такая распространенная возрастная проблема, как остеопороз, ей не грозит.

Семья разделилась

Не все родственники Дженис понимают ее увлечение: «И это очень грустно. Возможно, однажды они примут это, но им точно безразличны мои достижения». Как психолог она понимает, что негативное отношение близких может снизить мотивацию и помешать осуществлению планов, но старается, чтобы этого не произошло.

К тому же есть человек, который ее вдохновляет и подбадривает: супруг Дженис тоже любит фитнес и поддерживает увлечение жены. Он моложе Лоррейн на 23 года, они вместе уже 26 лет.

Большие планы

В ближайшее время спортсменка собирается принять участие в бодибилдерском конкурсе, который пройдет в Таиланде.

Дженис надеется, что ее пример вдохновит австралийцев «третьего возраста» жить более полной жизнью: «В спортзал сейчас приходят люди, которым за 80. Они путешествуют по миру, и они в форме. Какой смысл быть пожилым, если в этом возрасте ты не силен и не активен, не наслаждаешься собой и жизнью?»

Анна Логутова

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