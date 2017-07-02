Бабушка с железными блинами

Бодибилдеры в годах часто становятся героями публикаций, и это не удивительно: пенсионеры со штангой до сих пор в диковинку, несмотря на растущую в последние годы популярность здорового образа жизни. 74-летняя Дженис Лоррейн отличается от спортивных ровесников тем, что ее увлечение фитнесом — не дань моде 2010-х. Дженис дружит с железом уже примерно 20 лет, что позволяет развенчать стереотипы о вреде тренировок для людей «третьего возраста». На днях издание Daily Mail опубликовало новый материал об успехах Дженис.
В поисках новой цели
До выхода на пенсию Лоррейн, которая родом из Канберры, работала школьным психологом. Закончив трудовую деятельность в 55 лет, Дженис почувствовала пустоту: никто больше не ждал ее на работе, некуда было спешить по утрам.
«Я не участвовала ни в чем важном, и это приводило меня в отчаяние», — говорит женщина.
К счастью, Лоррейн оказалась из тех психологов, про которых говорят «сапожник без сапог», и после сеанса «самотерапии» решила, что ей нужны новые цели в жизни, которые наполнят существование смыслом и радостью. Для начала пенсионерка приобрела абонемент в фитнес-клуб.
Первым групповым занятием, на которое пришла Дженис, стал урок степ-аэробики. Компанию Лоррейн составляли несколько женщин в возрасте. В начале класса одна из них опасливо поинтересовалась у инструктора, не будет ли нагрузка слишком большой, и тренер заверила, что все будет довольно легко.
«Я подумала: "Как так? Я привыкла преодолевать трудности"», — вспоминает Дженис. Она решила, что степ-аэробика ей не подойдет.
Покидая спортивный центр, на парковке Лоррейн увидела женщину постарше себя, которая с трудом передвигалась и выглядела ослабленной. Перспектива стать такой же в не столь уж отдаленном будущем напугала ее.
«Я решила, что не стану такой», — рассказывает Дженис. После этого она пришла к выводу, что ей нужны не групповые занятия «для тех, кому за…», а «тяжелая артиллерия». И выбрала бодибилдинг.
Регулярность и энтузиазм
Сейчас Дженис ходит в спортзал три раза в неделю. Она тренируется круглый год, без каникул и поблажек.
Норма Дженис — 60 отжиманий в день (для сравнения: норма ГТО для ее российской сверстницы — пять отжимании с упором на сиденье стула) . Она пробегает 32 километра в неделю. При занятиях в зале Лоррейн использует 13 разных тренажеров и приспособлений.
«Я не останавливаюсь, потому что знаю: если делать все это, я буду чувствовать себя хорошо. И это вдохновит других людей», — говорит бодибилдер.
Медицинское обследование показало, что плотность костей у Дженис — как у 35-летней женщины, то есть такая распространенная возрастная проблема, как остеопороз, ей не грозит.
Семья разделилась
Не все родственники Дженис понимают ее увлечение: «И это очень грустно. Возможно, однажды они примут это, но им точно безразличны мои достижения». Как психолог она понимает, что негативное отношение близких может снизить мотивацию и помешать осуществлению планов, но старается, чтобы этого не произошло.
Para los que piensan que la edad influye. Que si ya para que a los 40 que si ya a estas alturas a los 50 y se la viven solo buscando alguna excusa. Su nombre es #JaniceLorraine y es una señora australiana que desde sus 50 años decidió dedicar su vida al deporte, con la justificación de que con esto podría intentar “detener el envejecimiento”. Ella dice: “No sé cuando voy a dejar de culturismo. Voy a hacerlo hasta que pierda el deseo. Estoy tratando de cambiar la percepción de cómo deben ser las personas a sus 73 años”
К тому же есть человек, который ее вдохновляет и подбадривает: супруг Дженис тоже любит фитнес и поддерживает увлечение жены. Он моложе Лоррейн на 23 года, они вместе уже 26 лет.
Большие планы
В ближайшее время спортсменка собирается принять участие в бодибилдерском конкурсе, который пройдет в Таиланде.
Дженис надеется, что ее пример вдохновит австралийцев «третьего возраста» жить более полной жизнью: «В спортзал сейчас приходят люди, которым за 80. Они путешествуют по миру, и они в форме. Какой смысл быть пожилым, если в этом возрасте ты не силен и не активен, не наслаждаешься собой и жизнью?»