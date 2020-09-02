Мужчина похудел на 22 килограмма за семь месяцев и поделился секретом успеха

Житель Индии сбросил 22 килограмма за семь месяцев и раскрыл секрет своего успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

31-летний инженер Атик Шаих (Ateeq Shaikh) весил 108 килограммов при росте 1,8 метра. Он понял, что лишний вес оказывает плохое влияние на его самочувствие и жестко подрывает самооценку и уверенность в себе. Осуждающие взгляды и непрошеные советы со стороны других людей привели его к депрессии. Тогда индиец решил изменить образ жизни и похудеть.

Он пробовал различные диеты и комплексы упражнений, но они не давали желаемого результата. Тогда Шаих решил испробовать кетодиету. Ему было тяжело отказаться от привычных продуктов, но в результате он смог похудеть на 22 килограмма за семь месяцев.

Теперь он выпивает на завтрак три или четыре стакана теплой воды и чашку зеленого чая. На ланч Шаих ест различные блюда, такие как сырный омлет с льняными семенами и миндальным хлебом, жареную курицу или рыбу с авокадо. Этот прием пищи составляет от 450 до 600 калорий. Шаих ужинает не позже 19:30. Он предпочитает жареный рис с цветной капустой, жареную курицу и бульон. До и после занятий спортом он голодает. Мужчина полностью избегает фастфуда и полуфабрикатов, а также следит за употреблением сахара.

В качестве занятий спортом он ходит на прогулки или пробежки по два километра каждый день.

Индиец рассказал, что в трудные моменты думает о своей цели и о преимуществах, которые он получит от похудения.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Джелонг, штат Виктория, сбросила за год 41 килограмм и раскрыла секрет похудения. Она самостоятельно готовит пищу, избегает употребления сахара и занимается на беговой дорожке по полчаса в день.