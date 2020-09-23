Мужчина сбросил 77 килограммов за девять месяцев и раскрыл секрет похудения

Житель американского штата Калифорния рассказал о том, как ему удалось сбросить 77 килограммов за девять месяцев, и раскрыл секрет похудения. Об этом пишет сайт программы Today телеканала NBC.

Кристофер Уэрта (Christopher Huerta) с детства привык искать утешение в еде. «Причина та же, по которой у людей появляются вредные привычки, — объясняет он. — Будь то секс, алкоголь или наркотики, — все это используют, чтобы почувствовать себя хорошо». Мужчина много ел, когда мучился от стресса и депрессии, и все больше полнел.

Когда его вес достиг 173 килограммов, Уэрта решил, что должен поменять свою жизнь. По совету знакомого, он стал делать упражнения для похудения и уменьшил количество сахара и углеводов в рационе. Не сдаваться ему помогал пример знаменитого баскетболиста Коби Брайанта. В свое время тот порвал ахиллово сухожилие, но сумел совершить почти невозможное, победил травму и вернулся в спорт.

Уэрта решил во всем подражать Брайанту. Он знал, что спортсмен начинал тренироваться рано утром, и стал поступать так же. Ему хотелось протянуть с новой диетой и упражнениями хотя бы пять недель, но даже это оказалось непросто. Уэрте постоянно хотелось есть, а после 20-30 минут упражнений болело все тело.

К концу пятой недели он похудел на 17 килограммов. Мужчина продолжил заниматься спортом и через шесть недель сбросил еще 16 килограммов. Спустя девять месяцев его вес сократился до 95 килограммов.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.