Мужчина похудел на 59 килограммов за 15 месяцев и поделился секретом успеха

Житель английского города Плимут, графство Девон, сбросил 59 килограммов и поделился секретом своего успеха. Об этом сообщает издание Plymouth Herald.

44-летний отец двух детей Марк Смит (Mark Smith) был домоседом и весил 152 килограмма. Ему было тяжело подниматься по лестнице и играть с детьми. Англичанин хотел начать вести здоровый образ жизни, но ему не хватало силы воли.

Он решился на похудение после того, как в случайном разговоре с коллегой узнал, что популярная группа поддержки для желающих похудеть «Slimming World» принимает не только женщин. В июне 2019 года мужчина присоединился к программе и начал вести здоровый образ жизни.

«Я думал что, мне предстоит отказаться от любимой еды и все время есть салат, но этого делать не пришлось», — подчеркнул он. Тем не менее Смит внес изменения в рацион и режим питания. Благодаря этому он сбросил пять килограммов всего за неделю, и это вдохновило его продолжать активную и здоровую жизнь.

«Сначала у меня не было больших надежд. Я думал, что вернусь к весу, который был у меня до свадьбы — 115 килограммов. Позже я пересмотрел эту цель в сторону более здорового веса и захотел добиться большего. Мне нравится чувствовать себя здоровым», — сказал англичанин.

С сентября 2019 года он начал заниматься спортом и кататься на велосипеде. В результате за 15 месяцев Смит похудел на 59 килограммов.

Теперь он чувствует себя другим человеком. «Вы должны сказать себе: “Ты можешь сделать это”, а не убеждать себя, что не можете ничего изменить», — пояснил он.

Смит поставил себе задачу за месяц проехать на велосипеде 570 километров. «Я никогда не проезжал такую дистанцию за месяц, но я действительно хочу подтолкнуть себя к новым достижениям», — заявил он.

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