Диетолог назвала способы справиться с ночным обжорством

Справиться с ночным обжорством помогут несколько методик. Их «Известиям» назвала член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко.

При внезапном приступе голода вечером врач посоветовала выпить стакан негазированной воды комнатной температуры. Если это не помогло, лучше перекусить кефиром или теплым молоком со специями: корицей, куркумой, имбирем, чайной ложкой меда. В крайнем случае можно приготовить тост с сыром, ветчиной, творогом или мясом. Чая, сока и кофе следует избегать, так как они стимулируют аппетит.

Правильный образ жизни также должен помочь. Например, перед сном лучше не читать новости и угнетающую литературу, которые способны привести человека в взволнованное и нервное состояние. Вместо этого полезнее будет принять ванну, надеть теплые носки, поиграть с домашним питомцем и посмотреть романтическую комедию. Хорошо в борьбе с обжорством показала себя йога по вечерам. «Если вечером у вас нет планов, кроме просмотра телевизора, то шансы перекусить чем-то вредным после десяти вечера сильно возрастают», — отметила диетолог.

Ранее внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала основы правильного питания. Среди них — употребление супов и частые приемы пищи небольшими порциями.