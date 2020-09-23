В Минздраве назвали основы правильного питания

В основе правильного питания лежат супы и частые приемы пищи небольшими порциями. Такие принципы назвала внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина, сообщает телеканал «Звезда».

Врач рекомендовала избегать слова «диета». «Это должно быть сбалансированное питание. Есть несколько, что ли, советов таких общих для всех», — сказала она, добавив, что от супа с овощами и мясом сильно поправиться нельзя.

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева ранее заявила, что необходимо регулярно есть бананы для укрепления нервной системы и улучшения работы сердца. В нем содержатся марганец, калий, магний и медь, которые способствуют нормализации давления, обеспечивают нормальный синтез гемоглобина, антиоксидантную защиту, детоксикацию организма.

При активном образе жизни рекомендуется есть не больше трех плодов в день. Людям с лишним весом лучше ограничиться одним бананом два-три раза в неделю.