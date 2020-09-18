Россиянам назвали продукт для укрепления нервной системы

Для укрепления нервной системы и улучшения работы сердца рекомендуется регулярно употреблять такой продукт, как банан. Об этом рассказала врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, передает агентство «Москва».

По ее словам, в бананах содержатся такие полезные компоненты, как марганец, калий, магний и медь, которые участвуют в регуляции артериального давления, а также обеспечивают нормальный синтез гемоглобина, детоксикацию организма и антиоксидантную защиту.

Самыми полезными считаются немного недозрелые бананы, поскольку они содержат много устойчивого крахмала, пектина, клетчатки, объясняет Пугачева. Однако стоит придерживаться суточной нормы потребления бананов и не злоупотреблять ими, поскольку это калорийный продукт. Тем, кто ведет активный образ жизни, можно съедать два-три банана в день, а людям с избыточным весом рекомендуется ограничиться одним бананом два-три раза в неделю. Также много бананов не следует есть людям с диабетом и слабым кишечником, заявила Пугачева.

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