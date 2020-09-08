Российский врач рассказала об опасности популярных способов похудения

Российский врач-эндокринолог Городской клинической больницы №52 при Депздраве Москвы Татьяна Маркова рассказала об опасности таких популярных у людей с лишним весом способов похудеть, как интервальное питание и голодные диеты. В частности, попытки сбросить вес таким путем могут приводить к возникновению сахарного диабета. Об этом Маркова рассказала в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«На сегодня доказано, что ожирение сопровождается повышением уровня инсулина в крови. Так работает организм, что на уровень углеводов он реагирует неверно и выбрасывает слишком много инсулина. Это является одним из предикторов развития сахарного диабета», — пояснила врач.

При этом она отметила, что у людей с нормальным весом колебания уровня глюкозы в крови от голодания будут не такие существенные, тогда как «у пациентов, имеющих избыточный вес, особенно за счет абдоминального жира, который откладывается в области живота, у них может быть реально такой момент». Такие колебания могут также существенно влиять на настроение. «Если вы имеете ожирение и какие-то колебания настроения в зависимости от приема пищи, в первую очередь надо определить уровень сахара в крови, потому что это может быть начинающийся диабет или преддиабет», — посоветовала Маркова.

В заключение врач посоветовала не голодать, а принимать пищу небольшими порциями несколько раз в день. «Где-то пациентам мы предлагаем три раза в день принимать пищу и делать два перекуса. Я категорически против интервальных питаний, голодных диет, потому что это не физиологично с позиции эндокринной системы», — подчеркнула она.

Интервальное голодание в последнее время пользуется популярностью у многих российских знаменитостей. В частности, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, что заинтересовалась интервальным голоданием благодаря Рамадану — в этот месяц мусульмане отказываются от еды и воды на период светового дня. До этого певица Анна Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой». Она рассказала, что придерживается интервального голодания: отказывается от еды на 20 часов, а затем ест в отведенные для этого четыре часа.