Дочь Пескова раскрыла способ похудеть с помощью Рамадана

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета раскрыла свой способ похудеть, которым она заинтересовалась благодаря священному для мусульман месяцу Рамадан. Пост опубликован в ее Instagram-аккаунте.

По словам Песковой, все члены ее семьи склонны к полноте и без спорта и ограничений в пище она начинает полнеть. Девушка поделилась, что с 16 лет занимается в зале, а до этого восемь лет занималась танцами и шесть лет — теннисом. «С тех пор на 10 килограммов (с 50 до 60-63) я поправлялась 1 раз. За полгода работы в офисе», — отметила она.

Пескова рассказала, что заинтересовалась интервальным голоданием благодаря Рамадану — в этот месяц мусульмане отказываются от еды и воды на период светового дня. «И начала питаться по системе 8/16. Не потому что это модно, а потому что мне такой режим подходит. Особенно летом», — пояснила она.

Пескова также отметила, что для поддержания формы она использует интервальное голодание, ходьбу в гору и качает пресс дважды в неделю.

О планах соблюдать пост в Рамадан Пескова рассказывала в апреле. Под постом у нее также спросили, изучала ли она буддизм. Она ответила утвердительно, добавив, что ей ближе ислам. В другом сообщении она написала, собирается соблюдать пост на протяжении всего священного для мусульман месяца. Она добавила, что в прошлом году неделю держала православный пост и три дня — на Рамадан.

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