Дочь Пескова нашла способ отметить День блондинок

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова решила отметить международный День блондинок, опубликовав в своем Instagram-аккаунте фотографии из семейного архива, на которых хорошо видно ее светлые волосы.

«Хочу еще раз напомнить, что я блондинка натуральная, без какого-либо мелирования и высветления», — пишет Елизавета Пескова.

Девушка также процитировала диалог из фильма «Любовь и голуби» про «сучку крашеную» и ушедшую в народ реплику героини Людмилы Гурченко: «Ну почему же крашеная? Это мой натуральный цвет!».

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Пескова гордится тем, что умеет поддерживать здоровье своих волос и готова делиться с подписчиками советами по уходу за ними.

Дочь пресс-секретаря часто комментирует те или иные события в своих соцсетях. Так, в апреле Елизавета написала, что ей понравилось скандальное интервью Регины Тодоренко, в котором та фактически обвинила жертв домашнего насилия в том, что они провоцируют побои. Пескова назвала терпилами женщин, которые мирятся с агрессивным поведением своих партнеров.

22 апреля девушка раскритиковала главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, отметив, что тот «в роскоши с кортежем доверия не внушает». В комментариях она ответила, что ближе всего сейчас ей ислам. Пескова даже решила соблюдать пост в течение месяца Рамадана.

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