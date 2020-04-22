Дочь Пескова раскритиковала патриарха и собралась соблюдать Рамадан

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала российского патриарха Кирилла и сообщила о планах соблюдать пост в Рамадан. Об этом она написала в своем Instagram.

Девушка назвала себя очень верующей, но не православной. Свое отношение к РПЦ она объяснила тем, что «патриарх в роскоши с кортежем доверия не внушает». По ее словам, современная церковь очень противоречива, а «истинное православие» в стране было сильно искажено. При этом она поздравила всех православных россиян с Пасхой и отметила, что к ним и представителями других конфессий относится с уважением и восхищением. В комментариях многие пользователи возмутились ее словами.

Под постом у Песковой также спросили, изучала ли она буддизм. Она ответила утвердительно, добавив, что ей ближе ислам. В другом сообщении она сообщила, собирается соблюдать пост на протяжении всего священного для мусульман месяца. Она добавила что в прошлом году неделю держала православный пост и три дня — на Рамадан.

Елизавета Пескова неоднократно была в Чечне, встречалась с главной республики Рамзаном Кадыровым. Во время пребывания там носила хиджаб. По неподтвержденной информации, девушка встречается с чеченцем-мусульманином. В своих социальных сетях она писала, что в мужчинах ценит «целеустремленность, воспитание, чувство юмора, духовность, религиозность, аккуратность».

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