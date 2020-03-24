Дочь Пескова раскритиковала уголовные дела против рисовавшей вагины активистки

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова раскритиковала уголовные дела в отношении фем-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. В своем блоге на сайте «Эха Москвы» она назвала ситуацию жалкой пародией на борьбу за нравственность и защиту моральных ценностей.

По мнению Песковой, наказание для рисовавшей вагины активистки не соизмеримо с проступком. Дочь представителя Кремля подчеркнула, что не является сторонницей феминистических, боди-позитивистских и прочих движений в современных их проявлениях. Кроме того, она заявила, что не поддерживает деятельность Цветковой, однако решила высказать мнение о ситуации вокруг активистки, «которую хотят посадить на шесть лет за распространение порнографии и пропаганды ЛГБТ».

Материалы по теме «Нас обещают убить за разврат детей» Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции

В январе на Цветкову завели третье дело — о пропаганде гомосексуализма в России. В 2019 году на нее уже заводили административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Также Цветкова стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии в паблике «Монологи вагины».

Цветкова — руководительница детского театра «Мерак». Она является модератором «Монологов вагины» и другого паблика во «ВКонтакте» под названием «Цвет». Девушка публикует посты против гендерных стереотипов, выступает за свободу женщин и женского тела. Цветкова рисовала абстрактные рисунки женского полового органа и публиковала в «Монологах вагины». Паблик призван снять «стигму с вагины и женской физиологии в целом», уточняется в его описании.

Дела в отношении Цветковой стали возбуждать после ее попытки провести фестиваль молодежного искусства «Цвет шафрана», который местные власти блокировали с формулировкой «развратная зараза». Недовольство чиновников вызвал спектакль «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах, а также антимилитаристские постановки, которые упрекнули в критике Советского Союза.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!