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Фестиваль российских детей о стереотипах запретили как «развратную заразу»

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Юлия Цветкова

Администрация Комсомольска-на-Амуре запретила проводить молодежный фестиваль активистского искусства, обвинив его в «развратной заразе», сообщила «Ленте.ру» режиссер театра «Мерак» Юлия Цветкова.

По ее словам, власти города заставили независимую площадку отменить договоренность с театром, а в детских спектаклях усмотрели пропаганду гомесексуальных отношений.

Создательница театра добавила, что дети хотели бы «показать свои постановки в других, менее отсталых городах России», и продолжат искать площадку за пределами Комсомольска-на-Амуре.

Фестиваль детского творчества должен был пройти 16 и 17 марта.

Ранее Цветкова рассказала о том, что внимание чиновников привлекло название «Голубые и розовые» о гендерных стереотипах: о том, что мальчики не плачут, а девочки мечтают только о замужестве, но личность важнее любых предрассудков. Также чиновники увидели критику Советского Союза в антимилитаристских постановках. 11 и 12 марта детей, авторов и актеров спектакля допросили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. Саму Цветкову допрашивали в отделе четыре часа.

20 июня Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Баев, Киселев, Алексеев против России». Суд признал нарушение прав этих граждан на выражение своего мнения и обязал российское государство выплатить им около 49 тысяч евро в качестве компенсации морального и материального ущерба и в счет возмещения издержек. В ЕСПЧ посчитали, что, хотя российские законы о запрете гей-пропаганды направлены в первую очередь на защиту детей, их применение носило произвольный характер.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних принят в России в 2013 году. Нарушителям грозит штраф в размере миллиона рублей.

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