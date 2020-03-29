Дочь Пескова отреагировала на фейковые новости о себе

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета отреагировала на фейковые новости о себе, распространяемые в сети. Об этом она написала на своей странице в Instagram 29 марта.

«Я ни разу не комментировала ситуацию развернувшуюся вокруг дня рождения сестры [Игоря] Крутого и ни слова не говорила о своем отце. Вынуждена опровергнуть на своей странице всю чушь, распространяемую от моего лица», — написала девушка.

Также Пескова рассказала, что не использует Twitter и Telegram, поскольку там мало «достоверной инфы». По ее словам, почти вся информация о ней «во всех этих каналах и пабликах» не соответствует действительности.

«Будьте добрее! От того, что Вы пожелаете кому-то смерти, в Вашей жизни ничего хорошего не прибудет! Ваша жизнь не станет лучше, скорее только наоборот!» — заключила она.

В начале марта Пескова пожаловалась на равнодушное отношение врачей скорой помощи, которые вместо того, чтобы приехать по ее вызову, дали ей по телефону совет пить «Нурофен» и побольше чаю.

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