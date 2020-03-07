Заболевшая дочь Пескова пожаловалась на наплевательское отношение врачей

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова пожаловалась в Instagram на равнодушное отношение врачей скорой помощи, которые вместо того, чтобы приехать по ее вызову, дали ей по телефону совет пить «Нурофен» и побольше чая.

По словам Песковой, она дозвонилась по номеру 112 и «умирающим голосом» рассказала, что у нее не падает температура, ее тошнит и знобит. Врач задал вопрос, не приехала ли заболевшая из Китая или Италии, болит ли у нее живот и голова. После серии вопросов ее переключили на главврача, который посоветовал пить «Нурофен» и чай. «Спасибо, до свидания! — написала она. — В итоге я сегодня была в поликлинике. У меня ангина и грипп».

Наплевательское отношение возмутило дочь пресс-секретаря президента. «Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь, чтобы приехал врач, нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?» — негодовала она.

Девушка посетовала на то, что неравнодушное отношение к пациенту может гарантировать только платная скорая, но за эту услугу придется отдать четыре тысячи рублей. «А главное — не знаешь, приедет ли квалифицированный профессионал! Бесплатно зачастую могут дать лишь и так очевидный бесполезный "совет" для снятия симптомов», — заключила Пескова.

Она оговорилась, что «проблема намного глубже», и в следующем посте рассказала, как обстоят дела с медициной во Франции, где она училась и где живет ее мать.

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