Дочь Пескова рассказала о насмешках европейцев над внешностью россиянок

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова рассказала о насмешках европейцев над стилем и внешностью россиянок. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Песковой, французы, например, уверены, что незаменимые атрибуты россиянок — это брендовая одежда, множество блесток, накладные ресницы и ногти. «У них даже в салонах красоты 3D-объем называется volume russe», — пояснила она.

Девушка вспомнила, что во время учебы за границей иностранцы «прикалывались» над ее розовыми ногтями, наращенными ресницами и черным спортивным костюмом марки Juicy Couture. Она отметила, что разделяли ее представления о красоте только ливанец и сенегалка, поскольку российская и восточная бьюти-индустрии имеют много общего.

В январе Елизавета Пескова опубликовала в Instagram-аккаунте пост, критикующий бодипозитивное движение. По ее мнению, женщинам не следует гордиться прыщами и целлюлитом, поскольку они являются признаками проблем со здоровьем. Чтобы исправить ситуацию, она порекомендовала заняться спортом и начать правильно питаться.

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