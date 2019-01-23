Дочь Дмитрия Пескова осудила неухоженных женщин

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова опубликовала в Instagram-аккаунте пост, критикующий бодипозитивное движение.

«Прыщи — заболевание акне, признак нездоровой кожи, так же как целлюлит и другие личные вещи, которыми сейчас, судя по всему, можно гордиться. Зачем гордиться своими прыщами или целлюлитом?» — написала девушка, добавив, что можно заняться спортом и начать правильно питаться, чтобы исправить ситуацию.

Пескова также добавила, что большинство людей просто сидят на диване, не хотят работать над собой и винят в своих проблемах всех вокруг. «Хорошо, не брейся, только потом не удивляйся, что все больше мужчин как-то не по-мужски себя ведут, изменяют с другими... часто даже с мужчинами, которые уже ухаживают за собой значительно лучше некоторых женщин», — пояснила девушка.

В конце поста Пескова написала, что каждый должен стремиться быть лучшей версией самого себя.

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