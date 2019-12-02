Дочь и жена Пескова примерили усы Пескова

medialeaks.ru

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова опубликовала в Instagram-сторис видео с усами отца. Для этого девушка создала маску, позволяющую любому пользователю соцсети примерить усы высокопоставленного чиновника на себя.

Она также показала с виртуальными усами супругу Пескова фигуристку Татьяну Навку. В следующем посте девушка отметила, что «нос у нее и так папин», а теперь она может примерить и усы пресс-секретаря российского лидера. «Это наши родные усы», — заметила Пескова, на что Навка добавила: «Семейные».

На записи у Пескова нет усов. Он уже ранее сбривал их на спор с дочерью в июне 2014 года. Тогда Елизавета взяла такое обещание с отца, если она успешно сдаст ЕГЭ.

Усы пресс-секретаря российского президента получили большую популярность в интернете. Среди пользователей Рунета существует популярный Twitter-блог «Усы Пескова». У него более 450 тысяч подписчиков. Пресс-секретарь президента в декабре 2018 года заявлял, что читает этот пародийно-сатирический профиль в Telegram. Пескова забавляли некоторые публикации, однако раньше ресурс был смешнее, отмечал пресс-секретарь главы государства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!