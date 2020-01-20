Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России, идущем, по ее мнению, от правоохранительных органов. Интервью с ней опубликовал Forbes.

Пескову спросили, считает ли она несогласованные акции в Москве действительно сравнимыми с движением желтых жилетов в Париже, о чем высказывалась ранее. Девушка уточнила, что это разные вещи и сравнивать их нельзя. Основное отличие, на ее взгляд, в том, что во Франции беспредел идет от митингующих, а в России — от правоохранительных органов. «Беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно», — отметила девушка.

По ее словам, в России люди высокоорганизованные, в отличие от французов. «Во Франции все просто хотят смахнуть все рукой со стола... И у них нет никакой схемы действий», — заявила она. Пескова считает, что россияне стремятся принять участие во власти, а во Франции хотят просто разрушить. Пескова добавила, что не пойдет сама ни на какой митинг до тех пор, пока не будет четко знать, что сама может предложить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!