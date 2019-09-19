Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков часто не соглашается с публикациями своей дочери-блогера Елизаветы. Об этом он рассказал в комментарии ТАСС.

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален. По его словам, он часто соглашается, часто не соглашается с публикациями своей дочери, но этот случай комментировать не будет.

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле не знакомятся с каждым постом каждого блогера, и сообщил, что не имеет отношения ни к написанию, ни к удалению записи дочери.

Елизавета Пескова 18 сентября опубликовала в блоге на сайте «Эха Москвы» комментарий с критикой приговора актеру Устинову. Она назвала произошедшее абсурдной несправедливостью, беспределом со стороны силовиков и попыткой совершить «что-то наподобие переворота против главы государства в том числе». Через некоторое время ее публикация была удалена.

Павел Устинов был приговорен к 3,5 года колонии за то, что во время задержания на несогласованной акции в Москве 3 августа он якобы вывихнул плечо росгвардейцу. В его защиту выступил ряд актеров, музыкантов и общественных деятелей. У здания администрации президента России на Старой площади в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку осужденного артиста.

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