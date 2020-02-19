Дочь Пескова порассуждала о мажорах и золотой молодежи в России

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова порассуждала о мажорах и золотой молодежи в России. Публикацию на тему связи престижного образования и обеспеченности она разместила в Instagram.

По убеждению студентки МГИМО, мнение о доступности только богатым россиянам образования за рубежом и в лучших вузах России абсурдно. Она вспомнила, что получила диплом бакалавра в обычной бизнес-школе во Франции, куда поступить было «не так уж сложно». «И никакие "связи" мне в этом не помогли», — подчеркнула она.

Дочь Дмитрия Пескова добавила, что училась там платно, тем не менее сохраняется много возможностей получить образование и для абитуриентов из простых семей, например, учиться по обмену или хорошо готовиться к вступительным экзаменам.

Качественное образование в России также доступно для любого гражданина, считает Пескова. Она рассказала, что в магистратуре МГИМО учиться может «абсолютно любой старающийся и способный человек». «На нашем факультете вообще речи о "мажорстве" и каких-то проплаченных сессиях и быть не может. Естественно, стереотип о золотой молодежи взялся не из воздуха, но это не значит, что все дети влиятельных родителей из обеспеченных семей неспособные и безответственные», — объяснила она.

Пескова резюмировала, что для достижения целей необходимы ум и, что важнее, сила воли.

В январе Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России, идущем, по ее мнению, от правоохранительных органов. Она сравнила несогласованные акции в Москве с протестами в Париже, отметив, что во Франции беспредел идет от митингующих, а в России — от силовиков.

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