Дочь Пескова призвала закрыть церкви из-за коронавируса

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета призвала закрыть церкви из-за распространения коронавируса. О пандемии студентка МГИМО порассуждала в Instagram-аккаунте.

Пескова заявила, что вуз, в котором она учится, закрыт на неделю на карантин, после чего возобновит работу в дистанционном формате. «Хотелось бы, конечно, понять, почему запрет на проведение мероприятий не распространяется на храмы и святыни» — задалась она вопросом в связи с данной ситуацией.

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Дочь представителя Кремля напомнила, что в XVII веке именно религиозные здания послужили катализатором распространения эпидемии чумы. «Если действительно веришь — нет разницы, где молиться! Я лично не понимаю необходимости целовать иконы в разгар эпидемии», — подчеркнула студентка.

Пескова добавила, что решила самоизолироваться дома и соблюдает все необходимые меры профилактики. «А карантин — это отличная возможность больше времени уделить работе, чтению и самообразованию. Тут отговорок быть не может», — резюмировала девушка.

В начале марта Пескова пожаловалась на равнодушное отношение врачей скорой помощи, которые вместо того, чтобы приехать по ее вызову, дали ей по телефону совет пить «Нурофен» и побольше чая.

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