Дочери Пескова понравилось скандальное интервью Тодоренко

Дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавете понравилось скандальное интервью ведущей «Орла и Решки» Регины Тодоренко, в котором она обвинила жертв домашнего насилия в том, что их бьют. Об этом Пескова написала в своем Instagram.

Фото: скриншот из Instagram-аккаунта Елизаветы Песковой

«Может, мое мнение не так популярно, но интервью мне понравилось», — написала Пескова.

В одной из последних публикаций дочь пресс-секретаря президента признала, что проблема домашнего насилия существует. Вместе с тем, по ее мнению, тема домашнего насилия должна рассматриваться в контексте борьбы с насилием в целом. «Насилие относится ко всем, от детей до взрослых», — отметила Пескова.

Кроме того, Пескова назвала терпилами женщин, которым приходится мириться с домашним насилием. По ее мнению, проблемой является «тот факт, что не все женщины понимают, что, если человек посмел поднять руку, надо собраться и уйти». «Дело не в том, что у нас в стране нет закона о домашнем насилии, а в том, что уже существующая статья сомнительно работает, а также в низком уровне общей культуры и сознательности», — подчеркнула Пескова.

Скандал с Тодоренко начался после ее интервью Peopletalk, в котором ведущая заявила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позднее она извинилась за свои слова, однако из-за них ведущую затравили в сети и лишили звания «Женщина года». Компании начали разрывать с Тодоренко рекламные контракты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!