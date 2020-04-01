Дочь Пескова порассуждала о плюсах самоизоляции

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета порассуждала о плюсах постоянного нахождения дома. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-аккаунте.
«Не понимаю жалующуюся на "скуку взаперти" молодежь, — написала Пескова. — Наверное, после длительного периода отсутствия контроля родителей, нагулявшись к своим 22 годам, пришла к выводу, что человек я домашний. Но не из тех теневых домоседов. Я отношусь к тем, кто выйти любит и делает это редко, но метко».
Дочь пресс-секретаря президента отметила, что в вынужденной самоизоляции ее жизнь никак не поменялась: она готовит дома, работает дистанционно и проходит онлайн-обучение, которое «оказалось даже продуктивнее привычного», много читает, смотрит фильмы. В скором будущем в ее квартиру должны привезти беговую дорожку и другой спортивный инвентарь. «В общем, все, чем я и так занималась, просто умножилось на два. Какое же полезное это время — карантин», — резюмировала Пескова.
Ранее в марте условиям своего домашнего карантина восхитилась российская танцовщица Анастасия Волочкова. Она также поделилась в своем Instagram-аккаунте деталями юности, проведенной в неблагоприятных квартирных условиях.
В конце марта больше половины регионов России ввели режим самоизоляции из-за коронавируса. Первыми стали Москва и Московская область.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения