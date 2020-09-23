Российский диетолог назвал снижающий риск рака продукт

Российский врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал квашеную капусту продуктом, который может снизить риск рака. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Гинзбург отметил, что квашеная капуста богата ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, нормализующими работу кишечника и оказывающими противовоспалительный эффект. Также этот продукт способен стимулировать иммунитет за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты.

«Она [квашеная капуста] в широком смысле стимулирует защитные силы организма и ускоряет выздоровление при вирусных заболеваниях», — сказал Гинзбург.

Ранее были определены лучшие продукты для предотвращения рака. Защитить организм от онкологических заболеваний могут чеснок, бразильский орех и брокколи. Кроме того, потребление чеснока снижает вероятность появления рака желудка на 15 процентов, поскольку они стимулируют естественные защитные свойства иммунной системы.