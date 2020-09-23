Россиянам назвали способ дать вторую жизнь арбузу

Дать вторую жизнь арбузу можно, если замариновать его или приготовить арбузный мед. Об этом рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев в интервью радио Sputnik.

По его словам, арбузный мед делается в несколько шагов: сначала нужно отжать сок арбуза, затем довести его до кипения и снять пену, а в конце — упаривать эту массу до состояния сиропа. «Витамины группы С отчасти погибают при длительном нагревании, но ароматические вещества остаются, этим медом приятно полить мороженое, съесть с чаем, намазать на хлеб», — отметил Воробьев.

Маринуют арбуз дольками, вместе с коркой. «Маринад обычный, как для огурцов и помидоров: соль, сахар, уксус. Вкус получается очень необычный», — рассказал Воробьев.

Кроме того, агроном призвал правильно выбирать арбузы и не покупать недозрелые или перезрелые арбузы. «Недозрелые звучат плохо, это практически как по камню стучать. Арбузы нормальной спелости — нечто среднее: не слишком глухие и не слишком звонкие», — сказал он.

Ранее главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина рассказала о пользе арбузов. Она опровергла, что арбузы обеспечивают гарантированное похудение. По ее мнению, это заблуждение, так как в состав арбузов и дынь входят сахароза и фруктоза, которые повышают уровень сахара в крови. В то же время Пичугина отметила, что арбузы содержат мощный антиоксидант ликопин, который помогает снизить факторы риска болезней сердца, рака и других заболеваний.