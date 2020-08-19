Россиянам дали советы по выбору яблок

Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору качественных яблок. По словам экспертов, на плодах не должно быть пятен и помятостей. При этом яблоки должны храниться отдельно от других продуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами — патулин, оказывающий влияние на иммунную систему, структуру клеток и хромосом», — рассказали в пресс-службе. Перед употреблением, напоминают эксперты, фрукты следует промыть в горячей воде, так как их обрабатывают воском.

На упаковке с яблоками должно быть указано их наименование, страна происхождения, дата сбора и упаковки, срок годности и условия хранения, уточнили в пресс-службе. Летние сорта яблок могут храниться от двух до четырех недель, а осенние и зимние — от семи месяцев до года.

Ранее россиянам дали советы по употреблению арбуза и дыни. По словам диетолога, арбуз нельзя есть большими порциями, ведь он из-за большого содержания жидкости дает большую нагрузку на почки. Кроме того, большой объем съеденных арбуза и дыни могут вызвать тяжесть в животе.