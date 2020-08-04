Россиянам рассказали о правилах употребления арбуза и дыни

Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал россиянам, как следует правильно употреблять в пищу арбуз и дыню. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую очередь врач указал, что не надо есть арбуз в больших количествах, поскольку он дает нагрузку на почки, ведь люди получают большое количество жидкости. Также от переедания арбуза и дыни в животе могут возникнуть тяжесть и колики. Обложко советует есть их в несколько приемов.

Внимательными следует быть людям с нарушениями сердечного ритма, так как дыня и арбуз содержат много калия. Также Сергей Обложко рекомендовал есть арбуз не позже, чем за пять часов до сна.

Кроме того, диетолог предупредил, что ни в коем случае нельзя есть дыни и арбузы на голодный желудок. Вместо этого лучше использовать их в качестве десерта после основного приема пищи. Также он посоветовал сочетать бахчевые с другими фруктами, добавляя их в салаты и десерты, поскольку благодаря дыне и арбузу снижается калорийность таких лакомств.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил россиян, что поедание арбузов в большом количестве может сказаться на здоровье и привести, в частности, к нарушению обмена веществ, артериальной гипертонии и атеросклерозу.