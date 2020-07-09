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Странный способ поедания манго признали гениальным

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tiktok

Пользовательница TikTok Кэти Фини (Katie Feeney) показала странный способ, который использует ее парень для поедания манго. Как пишет Buzzfeed, задумку молодого человека другие юзеры признали гениальной.

Шон Ямада (Sean Yamada), бойфренд Фини, сначала сделал надрез посередине и оторвал половину плода, обнажив косточку. Затем он зубами вырвал кость из манго и принялся есть мякоть ложкой из обеих частей.

Ролик девушки набрал 8,5 миллиона просмотров и почти 24 тысячи комментариев. Юзеры выразили свое восхищение сообразительностью Шона и захотели повторить трюк. «Пойду и куплю манго прямо сейчас», — написала одна из них.

Ранее пользовательница с ником @smilelop опубликовала ролик в TikTok, в котором показала, как моет фрукты в посудомойке. Видео быстро набрало более миллиона просмотров, а в комментариях юзеры оценили смекалку автора.

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