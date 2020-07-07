Блогерша раскрыла секрет идеального завтрака и восхитила пользователей сети

Пользовательница TikTok @Ivycher раскрыла секрет приготовления яичного сэндвича, рецепт которого стал «вирусным». Юзеры сети назвали такой завтрак идеальным и восхитились находчивостью девушки.

@Ivycher сначала смешала два яйца с солью и перцем и вылила в сковородку. Затем блогерша взяла два куска хлеба, обмакнула их в смесь и перевернула. Сверху она положила кусочек сыра и ветчины, после чего «закрыла» бутерброд и разрезала его по диагонали.

Простой способ приготовления завтрака впечатлил комментаторов, многие из которых отметили, что никогда не пробовали приготовить сэндвич именно таким образом. Они также посоветовали использовать вместо ветчины кусочки курицы или, например, тунца. «Да кому нужен [шеф-повар] Гордон Рэмзи, когда есть ты», — написал один из юзеров под видео @Ivycher.

В июне американка, живущая в Великобритании, приготовила омерзительную яичницу. Весь процесс она показала в TikTok и заставила зрителей страдать. Ей понадобились яйца, соль, перец, сахар и взбитые сливки. Она смешала все ингредиенты и отправила миску с массой в микроволновку.

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