Способ заваривать чай в США признали отвратительным

Мать и дочь из США, которые прославились в TikTok благодаря своим роликам, сняли на видео, как они заваривают «чай по-британски». Нетрадиционный способ приготовления чая с молоком удивил пользователей соцсети. Раздосадованные британцы признали получившийся напиток отвратительным.

В США не распространены электрические чайники, поэтому мать и дочь иногда показывают в TikTok, что им приходится предпринимать для того, чтобы заварить чай. В свежем видео, которое стало вирусным, они показали, как приготовить «горячий чай» по-английски, что вызвало насмешки в сети. Они налили водопроводную воду в чашку, затем отправили ее на несколько минут в микроволновую печь, после чего девушка добавила в чашку молоко из пакета, а потом окунула в жидкость чайный пакетик. Затем она насыпала в чашку сахар, не воспользовавшись при этом ложкой. Получившийся напиток мать героини ролика назвала горячим чаем.

Обозреватель The Guardian Оуэн Джонс (Owen Jones) в шутку написал в Twitter, что после увиденного США нужно немедленно отменить Декларацию независимости. Его твит с прикрепленным видео собрал шесть миллионов просмотров — больше, чем в профиле авторок видео в TikTok.

Микроблогеры из Британии изумились такому способу приготовления чая. «Что за черт?» — возмутился подписчик Джонса. «Я кричала на протяжении всего этого видео», — призналась пользовательница Лиз Хайнс (Liz Hynes).

«2010 год: социальные сети великолепны, потому что они дают всем право голоса. 2020: не у всех должно быть право голоса», — поиронизировал один из юзеров.

Пользователи отметили, что такой метод заваривания чая должны запретить законодательно. «Это не английский чай. Ни один уважающий себя английский мужчина или женщина не использовал бы микроволновку, чтобы нагреть воду. Никогда», — подытожил Джерри Сукис (Jerry Sukys).

Однако чай не единственное, что удивило пользователей Twitter. Некоторые обратили внимание на то, что девушка добавила в напиток слишком много сахара, а это может грозить ей диабетом.

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