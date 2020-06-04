Блогер сыграл музыку на стиральной машине и прослыл волшебником

Видео: @kurtschneider / TikTok

Пользователь TikTok Курт Шнайдер (Kurt Schneider) опубликовал ролик, в котором сыграл мелодию из фильма «Гарри Поттер» с помощью стиральной машины, и прослыл настоящим волшебником. За два дня видео посмотрели 2,3 миллиона раз.

В ролике Шнайдер и его друг подобрали последовательность звуков, которые издает стиральная машина при нажатии на разные кнопки, таким образом, что смогли с ее помощью исполнить музыку из фильма. В TokTok-видео Шнайдер играет популярные мелодии на не предназначенных для этого приборах, например, на калькуляторе или кодовом замке на входе в здание.

Автор ролика признался, что потратил несколько часов на его создание. В комментариях многие восхитились его талантом. «Только настоящий музыкант может делать музыку из всего», — похвалил Шнайдера Shikamaru32. Другой пользователь в шутку заметил, что Гарри Поттер не стирал свою одежду и всегда ходил в одной и той же рубашке. «Ты настоящий волшебник», — добавил актер Итон Трейс (Ethan Trace).

Ранее в мае пользователь TikTok по имени Патрик показал, как выглядит фильтр посудомоечной машины, если его не мыть. Многие зрители были крайне удивлены видом загрязненного фильтра, а некоторые признались, что испытали отвращение от просмотра видео.

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