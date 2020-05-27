Блогерша показала идеальный порядок в ванной и раскрыла глаза людей на уборку

Видео: @savannah_posey98 / TikTok

Пользовательница TikTok с ником @savannah_posey98 сняла видео, на котором продемонстрировала, как нужно правильно убирать в ванной комнате. За два дня ролик стал вирусным и набрал 1,6 миллиона просмотров. В комментариях к посту блогерши многие отметили, что видео раскрыло им глаза на то, как нужно наводить порядок. Некоторые признались, что ролик так вдохновил их, что после просмотра они чувствуют жгучее желание убираться в ванной.

«Всю свою жизнь я делал это неправильно», — написал @immabelugawhale. Многие пользователи выразили аналогичное мнение и признались, что удивились, узнав, что в ванной комнате нужно убирать настолько тщательно. «Каждая белая девушка, которая не знает, как нужно убираться, должна посмотреть это видео», — добавил ttxy1.5 и был позже раскритикован в комментариях. При этом многие заявили, что всегда так же кропотливо наводят порядок и не видят в способе блогерши ничего необычного. Некоторые также посоветовали девушке носить перчатки во время уборки, а другие внимательные зрители предостерегли ее от использования одной и той же тряпки для унитаза и других поверхностей.

Ранее в мае другой пользователь TikTok показал, как выглядит давно не мытый фильтр посудомоечной машины. Некоторые называли его идею мерзкой и противной. Однако многие поблагодарили автора видео, так как не знали, что в посудомоечных машинах есть фильтры, которые нужно мыть.

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