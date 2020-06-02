Блогер показал мгновенный способ почистить яйцо и обрел популярность

Пользователь TikTok Зак Крин (Zach Crean) опубликовал видео, в котором показал секрет чистки яиц. Ролик, в котором он демонстрирует, как мгновенно избавить яйцо от скорлупы, набрал почти миллион просмотров и принес Крину известность.

По словам блогера, необходимо взять сваренное яйцо и сделать сперва маленькую дырку с острого конца и дырку чуть больше с противоположной стороны. Затем нужно с силой дунуть с тупой стороны, после чего яйцо будет полностью очищено от скорлупы. В подписи к видео молодой человек добавил, что этот способ подходит только в том случае, если человек собирается есть яйцо самостоятельно. В ответ на обвинения в том, что продукт будет покрыт его микробами и станет переносчиком коронавируса, блогер рекомендовал не «выдувать» яйца, которые планируется подавать другим людям.

Крин опубликовал видео еще в апреле, но вирусную популярность оно обрело позже. В конце мая на него обратили внимание крупные СМИ, такие как Fox, Sun и другие издания и телеканалы.

Ранее другая пользовательница TikTok продемонстрировала оригинальный способ выдавливать лимонный сок. Ее методика позволяет избежать не только беспорядка на кухне, но и попадания в жидкость косточек.

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