В сети нашли способ выдавливать лимонный сок без косточек и беспорядка

Видео: jacquibaihn / TikTok

Пользовательница TikTok с ником @jacquibaihn продемонстрировала оригинальный способ выдавливания лимонного сока. Как отмечает Insider, использование ее методики позволяет избежать не только беспорядка на кухне, но и попадания в сок косточек.

Способ девушки заключается в том, что лимон нужно проткнуть шампуром с одной стороны. Затем через образовавшуюся дыру легко будет выдавить сок. В сети также обнаружили еще один плюс такого метода: в емкости оказывается намного больше жидкости, чем при ручном выжимании. Некоторые пользователи попробовали таким же образом выдавить сок из апельсина, однако позже поделились тем, что попытки оказались неудачными.

Ранее в мае другая пользовательница TikTok показала необычный способ поедания огурца. Девушка заявила, что овощ сперва нужно «подоить», благодаря чему он станет менее горьким и более свежим на вкус. В комментариях некоторые пользователи признались, что ее совет изменил их жизнь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!