Раскрыта главная ошибка в использовании сухого шампуня

Пользовательница TikTok раскрыла главную ошибку в использовании сухого шампуня и показала новый действенный способ его применения. На видео, размещенное в социальной сети, обратили внимание журналисты The Sun.

«Если сухой шампунь для вас не работает, значит, вы используете его неправильно», — подписала видео девушка с никнеймом corascamera.

Чтобы добиться желаемого эффекта, она советует распылить средство по всей поверхности головы в области корней и оставить его на 5-10 минут вместо того, чтобы сразу расчесывать волосы. Затем следует своими руками втереть остатки спрея, чтобы он распределился равномерно, и уже потом пройтись расческой по всей длине.

«Для завершения образа мне нравится использовать сухой кондиционер, после чего волосы кажутся чистыми», — добавила она.

Юзеры оценили видео-урок девушки. «Твоя прическа выглядит отлично!», «Я делаю точно так же», «Мне нравятся твои волосы!», «Спасибо!» — комментировали они.

Ролик стал вирусным и на момент публикации набрал больше 865 тысяч лайков.

В апреле популярная блогерша показала на видео в TikTok способ почистить волосы с помощью самодельного сухого шампуня, сделанного из муки. Насра Сайед поделилась рецептом средства и продемонстрировала его правильное использование: она нанесла его на кожу головы расческой и втирала, пока смесь полностью не впиталась, оставив корни волос чистыми.

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