Назван способ уменьшить расход шампуня и мыла во время самоизоляции

Эксперт в области красоты и здоровья назвал способы уменьшить расход гигиенических средств во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Его советы публикует портал Daily Star.

Так, сотрудник компании Lifestyle Packaging, специализирующейся на производстве упаковок для хранения вещей, Рич Квилч (Rich Quelch) советует налить немного воды в жидкое мыло для того, чтобы пользоваться им дольше. Он также предлагает оставлять шампунь и кондиционер для волос вверх тормашками на полке, чтобы полностью использовать оставшееся на дне средство. Для продления срока годности кремов рекомендуется хранить их в холодном, темном и сухом месте.

По словам специалиста, остатки заканчивающейся помады можно извлечь из тюбика с помощью кисти или ватной палочки. Квилч также напоминает, что для восстановления засохшего лака для ногтей следует добавить в него несколько капель ацетона. Помимо этого, он порекомендовал скручивать тюбик зубной пасты или разрезать его на две части, чтобы увеличить срок использования продукта.

В апреле популярная блогерша показала на видео способ почистить волосы с помощью самодельного сухого шампуня, сделанного из муки. Насра Сайед рассказала рецепт средства и продемонстрировала его правильное использование: она нанесла его на кожу головы расческой и втирала, пока смесь полностью не впиталась, оставив корни волос чистыми.

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