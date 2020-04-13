Укладка с помощью носков стала трендом у девушек в самоизоляции

Девушки, находящиеся в самоизоляции, массово сделали укладку с помощью носков и удивились полученному результату. Об этом сообщает издание The Sun.

Юзеры TikTok начали использовать носки для создания кудрей в домашних условиях и продемонстрировали процесс на видео. Из роликов следует, что для получения нужного эффекта необходимо отделить влажную прядь волос, закрутить ее вокруг носка, после чего связать его в узел или закрепить с помощью ленты. Технику нужно повторять до тех пор, пока все пряди не окажутся «уложенными» на носки. Получившуюся конструкцию полагается оставить на голове на всю ночь.

Подобные видео стали вирусными, а техника завивки превратилась в новый тренд. Сотни пользователей начали выкладывать свои ролики, на которых запечатлена описанная укладка: на данный момент хештег #sockcurls имеет больше 30 миллионов просмотров.

Ранее пользовательница TikTok Приянка Вкарма (Priyanka Vkarma) сделала укладку волос, используя столовые приборы и другие подручные средства и показала полученный результат на видео. Для создания разных видов завивки она применяла выпрямитель, вилку, заколку и кисточку для макияжа.

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