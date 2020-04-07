Блогерша уложила волосы поясом от халата и удивила подписчиков результатом

Популярная блогерша уложила волосы с помощью подручных средств и поразила результатом подписчиков. На видео, опубликованном в социальной сети TikTok, обратили внимание в Mirror.

Пользовательница Бри Хармон (Bri Harmonn) разместила ролик, на котором она сделала укладку, используя пояс от халата. На опубликованных кадрах блогерша разделила волосы на две части и обернула их вокруг пояса, а затем закрепила концы резинкой. После этого девушка легла спать, а на утро продемонстрировала получившиеся кудри. «Это не очень удобно, но рекомендую — эффект на 10/10», — отметила она в описании к посту.

Подписчики Хармон оценили полученную прическу и выразили свое восхищение в комментариях под публикацией, которую посмотрели больше миллиона человек. «Я в шоке от того, как это выглядит», «Способ работает и с короткими волосами, только что моя подруга попробовала и получилось прекрасно», «Это смотрится потрясающе», — написали юзеры.

В феврале парикмахерша уложила волосы дочери с помощью носков и удивилась результату. Линси Клиланд (Lynsey Cleland) услышала о технике завивки на носки от одной из своих клиенток, но не верила, что она действительно работает. Она проверила способ на своей длинноволосой шестилетней дочери Зиенне и отметила, что на следующее утро волосы девочки оказались «идеально» уложены.

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