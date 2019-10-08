Трехлетний ребенок поиграл с ножницами и оставил сестру с модной стрижкой

Трехлетний ребенок отрезал волосы сестре и случайно сделал ей стильную прическу. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя Бриана (Breana) и 30-летний Майкл Нэйлор (Michael Naylor) из Аризоны ушли на кухню, оставив детей наедине в детской. Через некоторое время супруги заметили, что брат с сестрой притихли, и решили проверить, чем они занимаются.

Когда Бриана вошла в комнату Кимбер (Kimber) и Колта (Colt), она увидела, как брат отрезает волосы двухлетней сестре и бросает их на пол. По словам матери, девочка спокойно сидела и позволяла Колту стричь себя. В итоге Колт остриг правую сторону головы сестры таким образом, что волосы лежали в виде лестницы.

Тогда Бриана сделала сыну замечание и попросила его пропылесосить комнату. После этого женщина отвела Кимбер к знакомой парикмахерше, чтобы она придала волосам дочери новую законченную форму.

Мастер зачесала оставшиеся длинные локоны на левую сторону и доработала стрижку Колта. В результате новая прическа дочери понравилась родителям даже больше предыдущей. «Мне очень нравится ее стрижка! Я даже немного завидую и теперь хочу себе такую же. А мой муж просто в восторге от этого образа!» — прокомментировала результат мать.

В январе ребенок из Китая прославился в сети благодаря выдающимся парикмахерским навыкам. Родители шестилетнего Цзяна Хунци — владельцы салона красоты в городе Суйнин — познакомили сына с профессией, когда ему было четыре года. Сначала мальчику помогали взрослые мастера, а затем он начал обслуживать клиентов самостоятельно.

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