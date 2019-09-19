В новой прическе дочери Трампа увидели скрытый смысл

В новой короткой стрижке дочери президента США Дональда Трампа Иванки рассмотрели стремление построить политическую карьеру. Об этом пишет The Guardian.

Согласно отчету американской компании Critical Mention, которая отслеживает упоминания в сети, первый же выход Иванки с новой прической озадачил 1,4 миллиарда пользователей.

«Это жалкая PR-кампания, которая смогла привлечь внимание СМИ по всему миру, — высказалась директор австралийской компании по связям с общественностью InsideOut Николь Рини (Nicole Reaney). — Это ставит галочки напротив всех факторов публичности: дешево, просто, привлекает внимание».

По словам маркетолога из американской организации Hollywood Branded Стейси Джонс (Stacy Jones), новой прической Трамп демонстрирует, что она действительно готова занять место среди мировых лидеров.

«Бойтесь, очень бойтесь: новая прическа Трамп вполне может означать, что она укрепила свои политические амбиции. Боже, спаси нас всех, если она станет брюнеткой», — заключила журналистка The Guardian Арва Махдави (Arwa Mahdawi).

Ранее в сентябре папарацци сфотографировали Иванку Трамп в наряде с высоким разрезом по левой стороне. 37-летняя предпринимательница и модель выходила из дома в Вашингтоне в темно-зеленом платье британского бренда Beulah, стоимость которого составляет 600 долларов (около 40 тысяч рублей). Подол платья разлетелся на ветру и оголил ее бедро.

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