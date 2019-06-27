Дочь Трампа укуталась в пальто в 30-градусную жару

Дочь президента США Дональда Трампа предпринимательница и модель Иванка отправилась в Японию на саммит «Большой двадцатки» в слишком теплой одежде. Ее фотографии появились в фан-аккаунте @ivankatrumppix в четверг, 27 июня.

Папарацци сфотографировали 37-летнюю Трамп, подходящую к лайнеру Marine One на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. На ней было бежевое платье-пальто с белым поясом, которое она застегнула на все пуговицы, несмотря на 30-градусную жару. Платье изготовлено американской маркой Tibi, его стоимость составляет 750 долларов (около 50 тысяч рублей). Свой образ Иванка дополнила белыми туфлями-лодочками и объемной сумкой ее собственного бренда.

Фото опубликовано @ivankatrumppix

Иванка Трамп посещает саммит уже третий год подряд. На этот раз она выступит с речью о расширении прав женщин.

В июле прошлого года сообщалось, что жена Дональда Трампа Мелания приехала с мужем в Хельсинки в теплом наряде. В городе стояла 27-градусная жара, но на ней было пальто с поясом бледно-желтого цвета итальянского модного дома Gucci. На сайтах онлайн-ретейлеров вещь продавалась по цене 3,7 тысячи долларов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!