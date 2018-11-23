Дочь Трампа вышла в свет с ценником на туфле

Дочерей президента США Дональда Трампа Тиффани и Иванку сфотографировали во время посадки в самолет на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, США. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, сестры направлялись во Флориду, чтобы отпраздновать День благодарения с семьей на прибрежном курорте Mar-a-Lago.

Фото: Susan Walsh / AP

Журналисты обратили внимание, что на подошве правой туфли 25-летней Тиффани Трамп наклеен ценник. Бренд обуви золотистого оттенка не уточняется.

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В октябре подобный конфуз произошел с женой принца Гарри Меган Маркл. Когда герцог с герцогиней прибыли в столицу Тонга Нукуалофу во время 16-дневного королевского тура, с подола платья Маркл свисала фирменная бирка бренда Self-Portrait.

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