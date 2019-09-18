Дочь Трампа вышла на публику в оголяющем бедро платье

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике в наряде с высоким разрезом по левой стороне. Фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 37-летнюю предпринимательницу и модель, выходящей из дома в Вашингтоне. На ней было темно-зеленое платье британского бренда Beulah, стоимость которого составляет 600 долларов (около 40 тысяч рублей). На снимках видно, как подол платья разлетается на ветру и оголяет ее бедро.

Фото опубликовано @alwaysivanka

Свой образ Трамп дополнила бежевыми туфлями-лодочками с прозрачными вставками и объемной черной сумкой Chanel.

В июне поклонники Иванки обратили внимание на то, что она отправилась в Японию на саммит «Большой двадцатки» в слишком теплой одежде. В тот день на ней было бежевое платье-пальто с белым поясом, которое она застегнула на все пуговицы, несмотря на 30-градусную жару.

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