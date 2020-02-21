Женщина уложила волосы дочери с помощью носков и удивилась результату

Парикмахерша уложила волосы дочери с помощью носков и удивилась результату. Об этом сообщает The Sun.

40-летняя Линси Клиланд (Lynsey Cleland) из Белфаста услышала о технике завивки на носки от одной из своих клиенток, но не верила, что она действительно работает.

Женщина решила проверить действенность метода на своей длинноволосой шестилетней дочери Зиенне (Zienna). Она разделила все ее волосы на четыре пряди и накрутила каждую из них на обычный носок, смачивая водой. После этого Зиенна легла спать.

На следующее утро волосы девочки оказались «идеально» уложены. По словам Клиланд, на ее удивление завивка держалась около четырех дней.

В октябре 2019 года стало известно о трехлетнем мальчике, который отрезал волосы сестре и случайно сделал ей стильную прическу. Родители оставили своих детей наедине, а когда вернулись в их комнату, увидели, как брат отрезает волосы двухлетней сестре и бросает их на пол. При этом девочка спокойно сидела на полу и позволяла ему стричь себя.

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