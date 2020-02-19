Женщина осветлила волосы дешевой краской и почти облысела

Англичанка покрасила волосы дома дешевой краской и едва не облысела. Ее историю опубликовала газета Metro.

23-летняя Шенон Кент (Shanon Kent) купила средство для осветления цвета на несколько тонов за 12 фунтов (около 1000 рублей) в местном косметическом магазине Superdrug. Перед использованием она провела тест на аллергическую реакцию на руке, однако после нанесения средства на голову Кент почувствовала неприятное жжение.

Женщина смыла краску через десять минут после использования, хотя производитель рекомендует держать ее на волосах в течение 30 минут.

«У меня чесалась голова, и из-за сильного запаха невозможно было дышать. Я решила смыть тонер и волосы начали выпадать клоками. Во время расчесывания выпадение продолжилось», — отметила пострадавшая.

В итоге Кент потеряла 400 грамм своих волос и едва не облысела. Во время повторного тестирования продукта в лаборатории, нарушений выявлено не было. Компания предоставила женщине 30 фунтов (около 2400 рублей) на покупку средств в их магазине в качестве комплимента, но свою вину не признала.

Мать двоих детей заявила, что выделенные производителем деньги не покрывают причиненный ей моральный ущерб. Последние три месяца она чувствует себя подавленной и не выходит из дома без парика.

«Они не берут на себя никакой ответственности, а делают виноватой меня — это неприемлемо. Мне пришлось обратиться к врачу, чтобы он выписал мне мази для поврежденной кожи головы. Я не собираюсь использовать сумму, которую они отправили мне на покупки в их магазине», — заявила англичанка.

В декабре 2019 года Джули Якуб покрасила волосы в домашних условиях и попала в больницу. Через несколько дней после проведенной процедуры кожа женщины начала чесаться и она обратилась к врачу. Он прописал ей препараты от аллергии, однако на протяжении следующих суток голова Якуб продолжала опухать, и к утру она уже не могла открыть глаза. Врачи положили ее в больницу на три недели и провели лечение антибиотиками.

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