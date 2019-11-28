Окрашивание волос превратило голову студентки в шар

Окрашивание волос вызвало серьезные проблемы со здоровьем у британской студентки. Своим опытом она поделилась с The Sun.

24-летняя Шеннон Сарстон (Shannon Thurston) из Эссекса попала в больницу из-за аллергической реакции на один из ингредиентов — пара-Фенилендиамин — в составе краски. Девушка решила покрасить волосы в темный шоколадный оттенок, однако не стала проводить аллергическую пробу на коже перед процедурой, так как успешно использовала красители этого бренда ранее.

Во время нанесения краски Сарстон почувствовала жжение и проигнорировала его. После окрашивания шея студентки покрылась красными пятнами, но она приняла их за обычное раздражение.

На следующий день девушка проснулась с отеком на левом глазу. К тому моменту, как она приехала в больницу, глаз уже не открывался, лоб опух, а дыхательные пути начали закрываться. Врачи диагностировали аллергию на пара-Фенилендиамин. Для восстановления дыхания пациентке дали ингалятор, а также прописали препараты для снятия отека.

Сначала лечение подействовало, и Сарстон отправили домой. Однако наутро отек возобновился и охватил оба глаза и шею, а кожа головы девушки «горела». В течение четырех дней врачи пытались снять отек и вымыть краситель из ее волос.

«Они даже предложили побрить меня на лысо, но я умоляла их не делать этого. Дыхание давалось мне нелегко, и врачи сказали, что я могла умереть, если бы вовремя не приехала в больницу. Моя голова выглядела как шар, наполненный водой, а глаза не открывались. Какое-то время я была слепой», — пожаловалась студентка.

После этого Сарстон принимала препараты на протяжении трех месяцев, и в результате аллергия постепенно прошла.

В августе в аналогичной ситуации оказалась еще одна девушка.19-летняя Саммер Джексон из Мичигана впервые купила непривычную для себя марку краски для волос, поскольку ее любимой в продаже не оказалось. Она нанесла краску на корни волос, но почти сразу почувствовала сильное жжение. В итоге девушка получила химические ожоги кожи головы и шеи и потеряла волосы.

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